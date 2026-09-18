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Грузинский стартап отобрали для участия в акселерационной программе Techstars USA


18.09.2026   12:53


Новая грузинская соцсеть Tasteit стала первым стартапом из Грузии, отобранным для участия в акселерационной программе Techstars USA.

Из десятков тысяч заявок ежегодно отбирают около 1% проектов. Tasteit вошёл в их число и получил инвестиции в размере $220 000.

Tasteit (The Food Social Network) — социальная платформа, которая объединяет людей через еду и общие вкусовые предпочтения. Пользователи могут находить блюда из ресторанов, отмечать понравившиеся и знакомиться с людьми, разделяющими их вкусы. Платформа также позволяет общаться с другими пользователями, планировать совместные походы в рестораны и участвовать в гастрономических мероприятиях.

Сегодня у Tasteit 100 000 активных пользователей в месяц в Грузии, США и Германии.

В рамках программы команда Tasteit несколько месяцев будет работать в Боулдере, штат Колорадо, в штаб-квартире Techstars. Участие в акселераторе открывает стартапу доступ к американскому рынку, международной сети менторов и венчурным инвесторам, а также новым возможностям для глобального масштабирования.

В портфолио Techstars входят такие компании, как Uber. Для Tasteit участие в программе станет следующим этапом развития и выхода на международный рынок.


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