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Грузинский стартап отобрали для участия в акселерационной программе Techstars USA
18.09.2026 12:53
Новая грузинская соцсеть Tasteit стала первым стартапом из Грузии, отобранным для участия в акселерационной программе Techstars USA.
Из десятков тысяч заявок ежегодно отбирают около 1% проектов. Tasteit вошёл в их число и получил инвестиции в размере $220 000.
Tasteit (The Food Social Network) — социальная платформа, которая объединяет людей через еду и общие вкусовые предпочтения. Пользователи могут находить блюда из ресторанов, отмечать понравившиеся и знакомиться с людьми, разделяющими их вкусы. Платформа также позволяет общаться с другими пользователями, планировать совместные походы в рестораны и участвовать в гастрономических мероприятиях.
Сегодня у Tasteit 100 000 активных пользователей в месяц в Грузии, США и Германии.
В рамках программы команда Tasteit несколько месяцев будет работать в Боулдере, штат Колорадо, в штаб-квартире Techstars. Участие в акселераторе открывает стартапу доступ к американскому рынку, международной сети менторов и венчурным инвесторам, а также новым возможностям для глобального масштабирования.
В портфолио Techstars входят такие компании, как Uber. Для Tasteit участие в программе станет следующим этапом развития и выхода на международный рынок.
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