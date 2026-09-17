Пашинян: Нам не нужна российская военная база, Россия, хотят вывести – пусть выводят, хоть завтра

17.09.2026 18:38





»Нам не нужна российская военная база, Россия – дружественная нам страна, если они хотят вывести – пусть выводят, хоть завтра», – заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.



По словам Пашиняна, если они захотят остаться, правительство готово обсудить условия присутствия базы в Республике Армения, которая им не нужна.



По словам главы армянского правительства, правительство страны никогда выносило на обсуждение вопрос о наличии российской военной базы на территории Армении, Россия вынесла этот вопрос на обсуждение, и армянское правительство формирует позицию вокруг этого обсуждения.



«Я говорю, что 102-ая военная база и сентябрьские события 2022 года показали, что для безопасности Армении она не имеет жизненно важного значения. Теперь они вынесли этот вопрос на обсуждение – очень хорошо. Не было ни одного случая, чтобы какое-либо наше должностное лицо ставило подобный вопрос перед каким-либо российским чиновником или поднимало такую тему. Публично мы тоже на эту тему не говорили. Теперь, если они решат вывести, мы не будем возражать. Я прямо говорю: присутствие 102-ой военной базы ничего не дает в плане безопасности Армении. Это мы увидели во время сентябрьских событий 2022 года», – отметил Никол Пашинян.







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