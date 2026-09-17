В Дманисском муниципалитете выявлены два случая бешенства

17.09.2026 19:00





В Дманисском муниципалитете выявлены два случая бешенства. Об этом сообщает Национальное агентство продовольствия.



По их информации, Национальное агентство продовольствия работает в очаге инфекции совместно со специалистами в сфере здравоохранения. В связи с данным фактом, в соответствии с законодательством будут проведены мероприятия по ликвидации заболевания.



«В регионе Квемо Картли, в частности в селе Ганахлеба Дманиского муниципалитета, в результате лабораторного исследования у 2 голов крупного рогатого скота подтверждено бешенство. По словам владельцев, у животных не отмечалось следов укусов. Национальное агентство продовольствия работает в очаге инфекции совместно со специалистами здравоохранения. В связи с данным фактом, согласно законодательству, будут проведены мероприятия по ликвидации заболевания: в очаге заболевания будет объявлен карантин; будет проведена вакцинация восприимчивых к бешенству животных, дезинфекция, ограничение перемещения животных; будет установлен надзор за здоровьем восприимчивых к бешенству животных. Эпидемиологическое исследование проведут специалисты департамента Квемо Картли», - говорится в информации.





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