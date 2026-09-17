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Папуашвили встретился с делегацией Иордании


17.09.2026   18:18


Председатель парламента Шалва Папуашвили встретился с делегацией группы дружбы с Грузией Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства. Информацию об этом распространяет парламент Грузии.

Сообщается, что на встрече стороны подчеркнули исторические связи между Грузией и Иорданией и обсудили направления двустороннего сотрудничества.

«Была отмечена готовность к углублению сотрудничества на парламентском уровне, а также в секторах торговли, медицины, образования, туризма и культуры.

Стороны поговорили о вопросе оформления меморандума о сотрудничестве между парламентами двух стран и подчеркнули важность углубления связей между парламентскими группами дружбы и секторальными комитетами.

Члены Палаты представителей Иордании акцентировали внимание на религиозно значимых местах, расположенных в Иордании, в том числе на месте Крещения Господня, неподалеку от которого планируется строительство Центра грузинской культуры. По их словам, потенциал сотрудничества между двумя странами в сфере туризма весьма велик.

Также позитивно был отмечен интерес к Грузии со стороны иорданских студентов, которые в основном обучаются на медицинском факультете.

Члены делегации подтвердили твердую поддержку Иорданией суверенитета и территориальной целостности Грузии. Шалву Папуашвили пригласили с официальным визитом в Иорданию. В встрече также принял участие председатель группы дружбы с Иорданией в Парламенте Грузии Давид Матикашвили», — говорится в информации, распространенной парламентом Грузии.


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