Евросоюз: Мы не признаем правовые рамки, на основании которых проводились т.н выборы в оккупированном Цхинвали

18.09.2026 20:27





»Евросоюз не признает конституционные и правовые рамки, включая внесенные в последнее время изменения, на основании которых 18 сентября 2026 года в оккупированном Грузией самопровозглашенном регионе Южная Осетия состоялись так называемые президентские выборы», — говорится в заявлении Верховного представителя ЕС от имени Евросоюза.



Как отмечается в заявлении, результаты выборов не имеют никакой юридической силы.



«Евросоюз решительно осуждает действия Москвы, направленные на назначение российского официального лица де-факто президентом оккупированного Грузией самопровозглашенного региона Южная Осетия; выражает сожаление в связи с подписанием 9 мая 2026 года так называемого договора «об углублении союзного сотрудничества» и решительно осуждает продолжающиеся попытки России укрепить свой контроль посредством интеграции Южной Осетии в политическую, военную, экономическую и судебную сферы России. Эти меры противоречат мирному урегулированию конфликта и представляют собой шаги, направленные на дальнейшую незаконную аннексию оккупированного Россией самопровозглашенного региона. Подобные действия систематически углубляют раскол, создают угрозу региональной безопасности и стабильности и грубо нарушают международное право.



Евросоюз вновь подтверждает свою приверженность мирному урегулированию конфликта в Грузии, в том числе посредством сопредседательства в Женевских международных дискуссиях и работы Миссии наблюдателей Европейского союза в Грузии (EUMM). Европейский союз призывает Россию уважать суверенитет Грузии и прекратить все действия, подрывающие территориальную целостность Грузии как государства.



Евросоюз вновь подтверждает свою непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ», — говорится в заявлении.





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