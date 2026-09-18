Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Азербайджан продлил закрытие сухопутных границ до января 2027 года


18.09.2026   19:25


Азербайджан продлил срок возобновления работы сухопутной границы, закрытой в целях «профилактики коронавируса», до января 2027 года.

В документе, подписанном премьер-министром страны Али Асадовым, говорится, что в целях предотвращения распространения инфекции COVID-19 и смягчения её возможных последствий специальный карантинный режим в Азербайджане продлён до 06:00 2 января 2027 года.

Согласно указу, изданному в июне 2026 года, сухопутная граница должна была открыться 1 октября.

Сухопутные границы Азербайджана со всеми соседними странами, включая Грузию, закрыты с 2020 года. Несмотря на закрытие сухопутной границы, наземные грузовые перевозки из Грузии, России, Ирана и Турции по-прежнему разрешены.

Хотя Всемирная организация здравоохранения в мае 2023 года объявила об окончании глобальной чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, связанной с COVID-19, сухопутные границы Азербайджана остаются закрытыми.

В отличие от сухопутного сообщения, авиасообщение между Грузией и Азербайджаном не приостанавливалось.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна