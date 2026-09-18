Азербайджан продлил закрытие сухопутных границ до января 2027 года

18.09.2026 19:25





Азербайджан продлил срок возобновления работы сухопутной границы, закрытой в целях «профилактики коронавируса», до января 2027 года.



В документе, подписанном премьер-министром страны Али Асадовым, говорится, что в целях предотвращения распространения инфекции COVID-19 и смягчения её возможных последствий специальный карантинный режим в Азербайджане продлён до 06:00 2 января 2027 года.



Согласно указу, изданному в июне 2026 года, сухопутная граница должна была открыться 1 октября.



Сухопутные границы Азербайджана со всеми соседними странами, включая Грузию, закрыты с 2020 года. Несмотря на закрытие сухопутной границы, наземные грузовые перевозки из Грузии, России, Ирана и Турции по-прежнему разрешены.



Хотя Всемирная организация здравоохранения в мае 2023 года объявила об окончании глобальной чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, связанной с COVID-19, сухопутные границы Азербайджана остаются закрытыми.



В отличие от сухопутного сообщения, авиасообщение между Грузией и Азербайджаном не приостанавливалось.







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