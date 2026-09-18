Театр на проспекте Агмашенебели планируют демонтировать

18.09.2026 19:18





В Тбилиси, на проспекте Давида Агмашенебели, 182, планируется снести существующие здания и построить на их месте Национальный центр современного искусства.



Муниципальный фонд развития Грузии проводит исследование рынка для подготовки проектной и сметной документации. На ее основании будет определена стоимость и объявлена государственная закупка.



Проект предусматривает изучение технического состояния существующих зданий, подготовку проекта их демонтажа, проведение работ по демонтажу и подготовку территории к строительству нового комплекса. Площадь участка составляет 9 083 кв. м.



Согласно техническому заданию, центр будет представлять собой единый архитектурный комплекс. Он может состоять из одного отдельно стоящего здания или двух соединенных между собой зданий.



В комплексе предусмотрены два основных зала. Большой зал площадью 1 800 кв. м рассчитан на 1 000–1 200 зрителей, для его закулисных помещений предусмотрено 400 кв. м. Площадь малого зала составит 900 кв. м, вместимость — 500–700 зрителей, а площадь его закулисных помещений — 200 кв. м.



В центре планируется объединить инфраструктуру нескольких государственных учреждений культуры и образования. Для Грузинского национального музыкального центра и хора предусмотрены индивидуальные репетиционные кабинеты, репетиционные залы, музыкальная библиотека и помещения для хранения инструментов.



Для камерного оркестра «Синфониетта» планируется репетиционный зал площадью 250 кв. м, мастерская по ремонту инструментов и складские помещения.



Проект также предусматривает четыре балетных зала или студии, учебные классы и небольшую сцену или зал площадью 450 кв. м для Тбилисского государственного колледжа балетного искусства имени Вахтанга Чабукиани. Кроме того, предусмотрены жилые помещения для 30 студентов и 14 преподавателей.



Для Тбилисской труппы современного балета имени Гоги Алексидзе планируется главная балетная репетиционная студия площадью 300 кв. м и дополнительные балетные студии.



В комплексе также будут предусмотрены помещения для театра теней при Цхинвальском профессиональном государственном драматическом театре имени Иване Мачаидзе. В их числе — театральные репетиционные помещения большого и среднего размера, а также склады декораций.



Кроме того, проект предусматривает репетиционный зал для женского хора, музыкальную библиотеку и административные помещения.



Участок расположен в зоне регулирования исторической застройки, поэтому архитектурный проект должен соответствовать требованиям законодательства в сфере охраны культурного наследия. Объемно-пространственное решение нового здания также должно быть адаптировано к окружающей городской среде.



Техническое задание предусматривает полную адаптацию здания для людей с ограниченными возможностями, современные системы отопления, кондиционирования и вентиляции, а также специализированный акустический проект. Акустическое решение должно быть разработано с использованием 3D-моделирования в соответствии со стандартом ISO 3382-1.



В комплексе также должны быть предусмотрены парковка или гараж минимум на 150 автомобилей, кафе для сотрудников и благоустроенные зеленые территории.



Подготовка проектной и сметной документации разделена на четыре этапа. Первый включает обследование технического состояния существующих зданий и подготовку проекта организации их демонтажа. Последующие этапы связаны с разработкой проектной документации нового центра.



Общий срок выполнения первых трех этапов составляет 12 месяцев с момента подписания договора. Четвертый этап предусматривает авторский надзор за строительными работами.





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