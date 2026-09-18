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Осужденный по делу «4 октября» врач Чахунашвили вышел на свободу по сделке со следствием
18.09.2026 19:13
Известный грузинский врач-педиатр Георгий Чахунашвили, осужденный по делу «мирного свержения власти» 4 октября 2025 года, вышел на свободу после заключения процессуального соглашения с прокуратурой. Сделку сегодня утвердил Тбилисский апелляционный суд.
В июне 72-летнего медика приговорили к 5 годам тюрьмы, признав виновным по статьям о «попытке захвата стратегического объекта группой лиц» и «участии в групповом насилии».
Согласно условиям процессуального соглашения, Чахунашвили признал вину и получил наказание в виде 3 лет, 3 месяцев и 2 дней лишения свободы. При этом 3 года из назначенного срока суд заменил условным наказанием, а оставшийся срок зачел за время, отбытое под стражей.
Врача освободили из-под стражи прямо в зале суда.
Чахунашвили — профессор, академик и руководитель нескольких медицинских ассоциаций Грузии. Его арест вызвал широкий общественный резонанс и протесты в профессиональной среде.
Вместе с Чахунашвили процессуальное соглашение заключил еще один фигурант дела — 67-летний строитель, бывший военный Закро Албуташвили. Он также признал вину. Назначенный ему ранее 5-летний срок в рамках соглашения заменили на 1 год реального заключения и 3 года условно.
Защита и родственники неоднократно заявляли, что Албуташвили страдает тяжелым онкологическим заболеванием и перенес операцию по удалению почки, в связи с чем его пребывание в пенитенциарном учреждении было сопряжено с высокой угрозой для жизни
Ранее власти заявляли о готовности освобождать осужденных участников протестов в случае признания ими вины и раскаяния.
Всего по делу 4 октября к уголовной ответственности привлекли 65 человек. Более 35 из них, по данным на сегодняшний день, заключили процессуальные соглашения со следствием.
4 октября 2025 года, в день муниципальных выборов, бойкотируемых большей частью оппозиции, в центре Тбилиси прошла акция под лозунгом «мирной революции». После митинга на проспекте Руставели часть участников направилась к президентской резиденции на улице Атонели и попыталась прорваться на территорию комплекса. Полиция оттеснила протестующих, после чего столкновения в центре города продолжались еще несколько часов.
Власти квалифицировали произошедшее как попытку государственного переворота, за которой, по утверждению представителей правящей партии «Грузинская мечта», стояли внешние силы. В оппозиции заявляют о «спланированной провокации» со стороны властей.
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