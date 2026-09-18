МИД Грузии: Проведение т. н. выборов в Цхинвали противоречит принципам международного права

18.09.2026 19:01





Министерство иностранных дел Грузии осуждает состоявшиеся 18 сентября 2026 года в оккупированном Цхинвальском регионе так называемые президентские выборы, — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Грузии, которым ведомство отзывается на проведение незаконных так называемых выборов на оккупированных территориях Грузии.



По разъяснению Министерства иностранных дел, проведение указанных так называемых выборов противоречит фундаментальным нормам и принципам международного права. Они не могут придать легитимность оккупационному режиму и не могут изменить международно-правовой статус Цхинвальского региона как неотъемлемой части Грузии.



«Проведение любых так называемых выборов на оккупированных территориях Грузии в условиях военной оккупации и эффективного контроля со стороны Российской Федерации, когда внутренне перемещённым лицам и беженцам не предоставляется возможность безопасного и достойного возвращения в свои дома, является незаконным и не может порождать каких-либо международно-правовых последствий.



Министерство иностранных дел Грузии также категорически осуждает решение Российской Федерации о проведении 18–20 сентября 2026 года выборов в Государственную Думу Российской Федерации в оккупированных регионах Абхазии и Цхинвали.



Открытие и функционирование избирательных участков Российской Федерации на суверенной территории Грузии без согласия правительства Грузии является очередным грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии и ещё одним очевидным проявлением политики Российской Федерации, направленной на фактическую аннексию регионов Грузии.



Министерство иностранных дел Грузии призывает международное сообщество дать надлежащую оценку и решительно осудить указанные незаконные действия Российской Федерации и обеспечить соответствующее международно-правовое и политическое реагирование.



Грузия вновь призывает международное сообщество твёрдо защищать суверенитет и территориальную целостность Грузии в международно признанных границах и поддержать мирное урегулирование конфликта», — говорится в заявлении.





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