Почти 1500 нарушений правил безопасности потребления бытового газа выявили в Тбилиси за август

18.09.2026 21:13





По сообщению Tbilisi Energy, в результате проверок абонентов в столице выявлено 1474 нарушения правил безопасности потребления бытового газа.



Проверки проводились в августе и затронули 24071 абонента. Нарушения были обнаружены у примерно 6 %.



Самым «нарушающим» оказались жители Самгори и Варкетили — 393 случая. Далее следуют Чугурети и Надзаладеви (255), Исани и Вазисубани (156), Глдани и Санзона (154), Дидубе и Дигоми (144). Меньше всего проблем обнаружено в Сабуртало (128), а также Ваке и Цхнети и Мтацминде и Крцаниси — по 122.



Напомним, что если вы почувствовали запах газа, можно обратиться на горячую линию по номеру 114.





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