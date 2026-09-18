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Почти 1500 нарушений правил безопасности потребления бытового газа выявили в Тбилиси за август
18.09.2026 21:13
По сообщению Tbilisi Energy, в результате проверок абонентов в столице выявлено 1474 нарушения правил безопасности потребления бытового газа.
Проверки проводились в августе и затронули 24071 абонента. Нарушения были обнаружены у примерно 6 %.
Самым «нарушающим» оказались жители Самгори и Варкетили — 393 случая. Далее следуют Чугурети и Надзаладеви (255), Исани и Вазисубани (156), Глдани и Санзона (154), Дидубе и Дигоми (144). Меньше всего проблем обнаружено в Сабуртало (128), а также Ваке и Цхнети и Мтацминде и Крцаниси — по 122.
Напомним, что если вы почувствовали запах газа, можно обратиться на горячую линию по номеру 114.
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