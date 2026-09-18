Послы Великобритании и Франции в Грузии, а также первый секретарь немецкого посольства посетили села вдоль линии оккупации

18.09.2026 20:19





Послы Великобритании и Франции в Грузии, а также первый секретарь посольства Германии побывали в селах, расположенных вблизи оккупационной линии, чтобы почтить память жертв российско-грузинской войны 2008 года. Об этом сообщает посольство Франции в Грузии.



По его информации, представители дипломатического корпуса посетили места, которые являются символами стойкости и жизнеспособности местного сообщества.



«Послы отметили, что трагедия августовской войны не должна быть забыта, и вновь подтвердили твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.



Они посетили три места, которые являются символами стойкости и жизнеспособности местного сообщества.



Музей войны в Эргнети, где хранятся эмоциональные личные истории и экспонаты, отражающие тяжелейшие последствия войны и человеческую трагедию;



клуб скалолазания в Никози, который создает возможности для развития и безопасную среду для молодежи, непосредственно пострадавшей от конфликта;



Никозская и Цхинвальская епархия, где мы встретились с епископом Исайей. Кафедральный комплекс, восстановленный под его руководством после разрушений, нанесенных войной, сегодня является символом стойкости, веры и единства общества.



События августа 2008 года не должны быть забыты. Продолжающаяся оккупация Россией Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии и продолжающееся присутствие российских военных сил на этих территориях по-прежнему угрожают суверенитету и территориальной целостности Грузии и разрывают местные сообщества.



Наше послание сегодня четко: этот визит состоялся в период проведения в Цхинвальском регионе/Южной Осетии так называемых «президентских выборов», результаты которых мы не признаем. Шаги России по постепенной политической интеграции оккупированных территорий и их фактической аннексии вызывают серьезную обеспокоенность. Память означает не только воспоминание о прошлом. Она означает поддержку людей, которые ежедневно продолжают жить с последствиями оккупации», — пишет посольство Франции.





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