Пашинян: Не нужно нас пугать исключением из ОДКБ, если хотят исключить - пусть исключают

17.09.2026 18:04





Не нужно нас пугать исключением из ОДКБ: если хотят исключить – пусть исключают,- заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.



«Наше мнение таково: если хотят нас исключить – пусть исключают. Если не хотят исключать – пусть не исключают», - заявил Пашинян.



Кроме того, по его словам, Армении не нужна российская 102-я военная база.



«Мы никогда не выносили на обсуждение вопрос действующей в Армении российской военной базы. Сейчас этот вопрос вынесла на обсуждение Россия, и мы выстраиваем свою позицию вокруг данного обсуждения. Я говорю, что 102-ая военная база и сентябрьские события 2022 года показали, что для безопасности Армении она не имеет жизненно важного значения… Теперь, если они решат вывести, мы не будем возражать. Я прямо говорю: присутствие 102-ой военной базы ничего не дает в плане безопасности Армении. Это мы увидели во время сентябрьских событий 2022 года. Военная база нам не нужна. Россия – дружественная нам страна, если они хотят вывести – пусть выводят, хоть завтра. Если хотят остаться, мы готовы обсудить условия пребывания в Республике Армения не нужной нам базы», - отметил премьер-министр Армении.





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