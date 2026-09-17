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Национальное агентство продовольствия оштрафовало ветеринарную аптеку в Лагодехи


17.09.2026   18:30


Инспекторы Кахетинского управления в рамках государственного контроля провели проверку ветеринарной аптеки, принадлежащей индивидуальному предпринимателю Е.Г. (адрес: Лагодехи, село Кабали), и оштрафовали ее за выявленные нарушения.

В результате проверки в аптеке были обнаружены просроченные лекарственные препараты, а также нарушены правила маркировки.

В целях защиты интересов потребителей Национальное агентство продовольствия активно проверяет учреждения, находящиеся под ветеринарным контролем, и призывает потребителей сообщать о нарушениях по горячей линии 15 01.


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