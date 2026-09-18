Папуашвили: История с Намахван-ГЭС подтдверждает, что, «закон о прозрачности» является самым грузинским законом

18.09.2026 13:13





История Намахвани-ГЭС является лучшим доказательством того, что закон о прозрачности — самый грузинский закон из тех, которые парламент мог принять за последние годы, поскольку он служит грузинским интересам - То вредительство, которое совершили финансируемые из Брюсселя люди и в результате которого был сорван важнейший энергетический проект, больше не сможет произойти, — заявил председатель парламента Шалва Папуашвили в разговоре с журналистами, отвечая на вопрос об ужесточённых в США правилах FARA.



По его словам, в современном мире всё чаще происходит вмешательство во внутренние дела одной страны со стороны другой страны с использованием гибридных методов.



«Это ещё одно подтверждение истины, которая и так лежит на поверхности: в современном мире всё чаще происходит вмешательство во внутренние дела одной страны со стороны другой страны с использованием гибридных методов, и к таким методам относится, в том числе, финансирование одной страной или политической группой деятельности в другой стране с целью продвижения собственных интересов. Так что раньше всех это увидели США, ещё несколько десятилетий назад, и урегулировали это законом FARA, согласно которому любое финансирование, целью которого является оказание влияния на политику или общественные вопросы, должно быть прозрачным.



Это истина, которую Брюссель, а вместе с ним, кстати, и предыдущая администрация США, попытались перевернуть. Бывший посол США вела абсолютно ложную кампанию, и напомню, что самый грузинский закон госпожа Дегнан назвала «русским законом», а этот пропагандистский нарратив они попытались внедрить в обществе через финансируемые ими же НПО. Но посмотрите, какой в итоге ответ общество дало этому ложному нарративу. В 2024 году мы приняли всё соответствующее законодательство и с ним пошли на выборы. На этих выборах, которые они сами объявили референдумом, грузинский народ — миллион сто двадцать тысяч человек — поддержал на этом референдуме все эти законы, которые служат интересам грузинского народа.



В эти дни нам напомнили тему Намахвани ГЭС, где до сих пор продолжаются судебные процессы и существует риск, что Грузии будет присуждено выплатить 400 млн долларов в пользу компании, которую фактически изгнала отсюда финансируемая из-за рубежа агентура. Помимо того, что Грузия понесла ущерб из-за того, что этот важный энергетический проект не был реализован, из государственного бюджета Грузии дополнительно может потребоваться возмещение ущерба, причинённого иностранными организациями, финансировавшими их.



Этой кампанией тогда руководили три неправительственные организации — «Зелёная альтернатива», «Центр социальной справедливости» и Ассоциация молодых юристов Грузии. Все три финансировались из Брюсселя и из нескольких других источников. Сегодня все знают, что то, что они тогда устроили, было абсолютным фарсом, целью которого было сорвать один из важнейших энергетических проектов. Так что история Намахвани ГЭС является лучшим доказательством того, что закон о прозрачности — самый грузинский закон из тех, которые парламент мог принять за последние годы, поскольку он служит грузинским интересам. То вредительство, которое совершили финансируемые из Брюсселя люди и в результате которого был сорван важнейший энергетический проект, больше не сможет произойти», — отметил Шалва Папуашвили.





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