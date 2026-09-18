В одной из школ Тбилиси приостановлен учебный процесс из-за аварийности здания

18.09.2026 12:58





В 21-й государственной школе Тбилиси из-за аварийного состояния здания приостановлен учебный процесс. Родителям и ученикам об этом сообщили вчера вечером.



В эти минуты у здания школы проходит акция протеста.



По словам педагогов и родителей, о проблемах с состоянием здания им сообщили лишь спустя два дня после начала учебного года.



Как рассказала одна из родительниц изданию «IPN», пока неизвестно, в каком формате будет продолжено обучение. По её словам, директор школы предлагает временно перевести детей на дистанционное обучение.



Предполагается, что в течение недели дети будут учиться онлайн. За это время планируется найти помещение, где вся школа сможет продолжить занятия без разделения классов.



Родители также обращают внимание на то, что два года назад школа прошла аккредитацию, и задаются вопросом, как за этот период здание оказалось в аварийном состоянии IV степени.



Учитель Ника Хачидзе сообщил, что информация об аварийном состоянии здания стала известна школе только накануне вечером. По его словам, вызывает обеспокоенность тот факт, что дети, учителя и родители ещё три дня находились в здании, несмотря на наличие соответствующего заключения.



В школе ожидают официальное заключение и встречу с представителем Минобразования.



Ранее родители выразили недовольство ситуацией в социальных сетях и объявили о проведении акции.





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