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МВД предотвратило незаконный ввоз в Грузию до 12 килограммов наркотиков, задержан иностранный гражданин


19.09.2026   13:20


Сотрудники Центрального департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел и Таможенного департамента Службы доходов Министерства финансов задержали иностранного гражданина по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в особо крупном размере, а также его ввозе в Грузию.

Правоохранители на территории пограничного пункта пропуска «Лагодехи» при детальном осмотре грузового автомобиля, которым управлял обвиняемый, обнаружили в специально оборудованном тайнике в салоне автомобиля и изъяли в качестве вещественного доказательства до 12 килограммов «марихуаны», расфасованной в два свёртка.

Расследование ведётся по статьям 260 и 262 Уголовного кодекса, предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненного заключения.


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