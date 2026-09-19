МВД предотвратило незаконный ввоз в Грузию до 12 килограммов наркотиков, задержан иностранный гражданин

19.09.2026 13:20





Сотрудники Центрального департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел и Таможенного департамента Службы доходов Министерства финансов задержали иностранного гражданина по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в особо крупном размере, а также его ввозе в Грузию.



Правоохранители на территории пограничного пункта пропуска «Лагодехи» при детальном осмотре грузового автомобиля, которым управлял обвиняемый, обнаружили в специально оборудованном тайнике в салоне автомобиля и изъяли в качестве вещественного доказательства до 12 килограммов «марихуаны», расфасованной в два свёртка.



Расследование ведётся по статьям 260 и 262 Уголовного кодекса, предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненного заключения.







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