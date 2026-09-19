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Япония не признает легитимность т.н выборов, проведенных в Цхинвали - Посольство


19.09.2026   13:36


»Япония не признаёт легитимность так называемых президентских выборов, состоявшихся 18 сентября в Цхинвали», — говорится в заявлении посольства Японии в Грузии.

«Япония поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах её международно признанных границ, которые включают оккупированные Грузией регионы Цхинвали и Абхазию.

Исходя из этой позиции, Япония не признаёт легитимность так называемых президентских выборов, состоявшихся 18 сентября в Цхинвале/Южной Осетии.

Япония выступает против любых попыток изменить международно признанные границы Грузии», — говорится в заявлении.


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