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Япония не признает легитимность т.н выборов, проведенных в Цхинвали - Посольство
19.09.2026 13:36
»Япония не признаёт легитимность так называемых президентских выборов, состоявшихся 18 сентября в Цхинвали», — говорится в заявлении посольства Японии в Грузии.
«Япония поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах её международно признанных границ, которые включают оккупированные Грузией регионы Цхинвали и Абхазию.
Исходя из этой позиции, Япония не признаёт легитимность так называемых президентских выборов, состоявшихся 18 сентября в Цхинвале/Южной Осетии.
Япония выступает против любых попыток изменить международно признанные границы Грузии», — говорится в заявлении.
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