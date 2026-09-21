ЕСПЧ рассмотрит дело о судьбе 10 украинских детей после оккупации Крыма Россией

21.09.2026 21:50





Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник, 22 сентября, проведет открытые слушания по делу о десяти украинских детях, которые находились в детских учреждениях, когда Россия захватила Крым в 2014 году. Об этом в суде сообщили в понедельник, 21 сентября, сообщает "Европейская правда".



Иск подал Украинский Хельсинский союз по правам человека (УХСПЛ), который утверждает, что детям навязали российское гражданство, после чего их передали на усыновление – и, возможно, с тех пор они были усыновлены.



Накануне слушаний специальный представитель Генерального секретаря Совета Европы по вопросам положения украинских детей Тордис Колбрун Рейкфьорд Гюльфадоттир заявила, что эти слушания напоминают о необходимости держать украинских детей в центре политической повестки дня.



"За каждым таким делом стоит ребенок, судьба которого имеет значение, чью идентичность необходимо защищать и чье местонахождение должно быть известно. Мы не должны переставать задавать вопросы и требовать ответов", – сказала она.



Заявители утверждают, что после установления фактического контроля над Крымом Россия удерживала детей в учреждениях, скрывала информацию об их местонахождении и включила их в российские системы усыновления или устройства в приемные семьи.



По их мнению, это нарушило право детей на свободу и личную неприкосновенность, гарантированное Европейской конвенцией по правам человека.



УГСПЛ также утверждает, что произвольное изменение гражданства детей и размещение информации о них на сайтах по усыновлению не обеспечили уважение к их социальной идентичности как граждан Украины и ее защиту. Это, по мнению организации, нарушает их право на уважение частной и семейной жизни, гарантированное Конвенцией о правах человека.



Суд примет решение о приемлемости и существе дела позднее.



Напомним, в сентябре Европейский суд по правам человека признал неприемлемым заявление жительницы Донецка против Украины, которая жаловалась на обстрел ВСУ, разрушивший её квартиру.



В июле ЕСПЧ признал, что Россия нарушила права собственности и право на справедливое судебное разбирательство в деле об изъятии земельных участков у владельцев в оккупированном Севастополе.





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