В детских садах Тбилиси из меню временно исключили всю молочную продукцию

21.09.2026 21:39





Из меню детских садов Тбилиси временно исключили молочную продукцию. Об этом грузинской службе Радио Свобода сообщили в тбилисском Агентстве по управлению детскими садами и яслями.



Этому решению предшествовали подозрения на пищевое отравление воспитанников и начавшиеся следственные действия, в рамках которых были проведены лабораторные исследования продуктов питания.



В агентстве подчеркивают, что временное изъятие молочных продуктов не означает выявления в них каких-либо нарушений в ходе проверок. Это превентивная мера, принятая до тех пор, «пока не станут известны результаты всех анализов».



«Молочные продукты вернутся в меню, как только завершатся исследования», — заявляют в ведомстве.



В структуре также отмечают, что, в отличие от 18 сентября, новых подобных случаев недомогания среди воспитанников больше не фиксировалось.



18 сентября 2026 года, на четвертый день после возобновления воспитательного процесса в государственных детских садах, десятки детей были доставлены в клиники с признаками вероятной интоксикации. Как позже сообщил министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе, число обращений превысило 100.



В тот же день «в целях страхования эпидемиологических рисков» семь детских садов приостановили прием воспитанников.



Следственная служба Министерства финансов начала расследование дела по части 2 статьи 198 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей ответственность за выпуск или реализацию опасной для жизни продукции.



По данным Следственной службы, обыски прошли в четырех детских садах и в трех компаниях-поставщиках продуктов питания. Кроме того, были опрошены законные представители более 50 детей и сотрудники медицинских учреждений.



19 сентября мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что на данном этапе преждевременно утверждать, была ли проблема вызвана именно продуктами питания, и необходимо дождаться результатов экспертиз профильных служб.



20 сентября Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC) сообщил, что основной причиной случаев гастроэнтерита среди воспитанников тбилисских детских садов с высокой долей вероятности стал норовирус.



По информации NCDC, для комплексного изучения безопасности питания в детских воспитательных учреждениях с самого начала к проверкам подключились профильные подразделения Министерства сельского хозяйства.





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