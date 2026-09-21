Макрон поддержал статус ассоциированного членства в ЕС для Канады

21.09.2026 21:53





Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал идею того, чтобы Канада стала первым ассоциированным членом Европейского Союза. Об этом сообщило агентство АР, пишет "Европейская правда".



Макрон и глава правительства Канады Марк Карни встретились на острове Сен-Пьер и Микелон, французской территории у побережья Ньюфаундленда, где Францию и Канаду разделяют всего несколько километров.



"Мы полностью поддерживаем этот курс на сближение с Европейским Союзом – как ассоциированного члена Союза, как отметила президент (Еврокомиссии. – Ред.), так и как полноправного члена европейского сообщества", – сказал Макрон на французском языке, стоя рядом с Карни.



"В самой близкой точке Канаду и Францию разделяют всего несколько километров. Наши ценности ещё ближе", – сказал Карни на французском языке.



Поддержка со стороны Макрона прозвучала через несколько дней после того, как председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила сделать Канаду первым ассоциированным членом ЕС.



Карни поддержал эту перспективу и утверждал, что более тесные связи с Европой предоставят Канаде больше альтернатив и сделают её менее уязвимой к экономическому давлению со стороны любой отдельной страны.



Президент США Дональд Трамп после этого стал угрожать ЕС новыми пошлинами.



Председатель Европейского парламента Роберта Метсола заявила, что Австралия и Новая Зеландия также могли бы стать "ассоциированными членами" ЕС.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





