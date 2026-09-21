Европейская разведка предупредила об угрозе атаки России на НАТО в ближайшие месяцы

21.09.2026 14:33





Россия вскоре попытается проверить готовность НАТО к ответным действиям, заявили The Guardian три руководителя европейских разведывательных ведомств. По мнению главы Службы безопасности и информации Чехии Михала Коуделки, речь идет «об ограниченном вторжении, провокациях под чужим флагом или масштабной кампании влияния». Такой сценарий может реализоваться «в ближайшие месяцы, а не годы», предупредил он. По словам Коуделки, нынешняя российская тактика строится на принципе «эскалация ради деэскалации»: Кремль пытается воздействовать на уязвимые места европейских стран, чтобы те прекратили поддерживать Украину.



Начальник Службы государственной безопасности Латвии Нормундс Межвиетс заявил, что Россия действительно готовится к более решительным действиям в Европе, где в последнее время участились диверсии. Однако признаков «неминуемого нападения» он сейчас не видит. «Пока остается открытым вопрос, есть ли у них прямые и конкретные планы или это лишь часть их общих попыток посеять страх и неопределенность в западном обществе», — сказал Межвиетс. При этом все собеседники издания сошлись во мнении, что, как бы ни развивались события, российская кампания диверсий в Европе усилится в ближайшие месяцы. Глава шведской военной разведки и службы безопасности Томас Нильссон назвал «поворотным моментом» инцидент с беспилотниками со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига, который немецкие власти связали с российской разведкой. По его мнению, атаки, способные привести к жертвам или разрушению критической инфраструктуры, «меняют правила игры».



Нильссон отметил, что Россия преследует несколько целей: ослабить поддержку Украины, внести раскол в НАТО и запугать население европейских стран. Коуделка добавил, что диверсии также заставляют власти тратить ресурсы на расследование многочисленных происшествий. «Теперь каждый пожар или каждая неисправность требуют расследования со стороны спецслужб как потенциальный теракт, и для них [россиян] это хороший результат», — сказал он.



17 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что, согласно оценкам разведки, Россия в ближайшие месяцы может нанести удар беспилотниками и ракетами по восточному флангу НАТО, чтобы проверить реакцию Альянса. «Официальная версия будет заключаться в том, что это случайность и что оснований для каких-либо ответных действий со стороны НАТО нет», — говорил он.



Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал слова Туска «обоснованными и хорошо документированными». 18 сентября он созвал в Париже лидеров политических партий и кандидатов на президентских выборах 2027 года на экстренную встречу, где, среди прочего, обсуждалась разведывательная информация о растущей угрозе со стороны России.





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