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Владельцев собак предупреждают о правилах выгула


21.09.2026   14:28


Агентство мониторинга животных ежедневно проводят проверки и напоминают владельцам о правилах выгула собак.

Сотрудники обращают внимание на необходимость использовать поводок и, где это предусмотрено правилами, намордник. Также владельцам напоминают об обязательной регистрации животных и информируют об изменениях в законодательстве.

Согласно статье 103² Кодекса об административных правонарушениях, выгул собаки без поводка или намордника в общественных местах — в том числе на бульварах, в парках и скверах — запрещён, за исключением специально отведённых мест.

За нарушение предусмотрен штраф в размере 150 лари.

В агентстве призывают владельцев соблюдать установленные требования во время прогулок и учитывать правила, действующие в общественных пространствах.


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