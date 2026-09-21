Владельцев собак предупреждают о правилах выгула

21.09.2026 14:28





Агентство мониторинга животных ежедневно проводят проверки и напоминают владельцам о правилах выгула собак.



Сотрудники обращают внимание на необходимость использовать поводок и, где это предусмотрено правилами, намордник. Также владельцам напоминают об обязательной регистрации животных и информируют об изменениях в законодательстве.



Согласно статье 103² Кодекса об административных правонарушениях, выгул собаки без поводка или намордника в общественных местах — в том числе на бульварах, в парках и скверах — запрещён, за исключением специально отведённых мест.



За нарушение предусмотрен штраф в размере 150 лари.



В агентстве призывают владельцев соблюдать установленные требования во время прогулок и учитывать правила, действующие в общественных пространствах.





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