Американская разведка: Россия начала кампанию по вмешательству в выборы в США

19.09.2026 21:01





Россия начала распространять в интернете дезинформацию, чтобы повлиять на ноябрьские промежуточные выборы в США. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на секретные отчеты американской разведки. Согласно полученным данным, Кремль санкционировал очередную кампанию вмешательства, цель которой — посеять хаос и усилить разногласия в американском обществе, а не поддержка конкретной партии. При этом обнаруженные исследователями материалы пока преимущественно направлены против кандидатов-демократов в конкурентных округах.



Для создания и распространения фальшивого контента используется искусственный интеллект (ИИ). Многие ролики стилизуются под материалы CNN, BBC и NYT. В них кандидатов обвиняют в коррупции, антисемитизме и поддержке ЛГБТ. Например, широкое распространение получило поддельное видео, в котором актрисе Джейми Ли Кертис приписали критику демократов за политику в отношении трансгендеров. Заявление было опровергнуто, однако фейковый пост в X успел набрать почти 200 тысяч просмотров.



Исследователи зафиксировали две волны подобных публикаций за последнюю неделю. Аналитическая компания Graphika связала эту активность с российской операцией «Перезагрузка» (Overload), также известной как «Матрешка».



При этом разведка США не обнаружила попыток взлома избирательной инфраструктуры, которые могли бы угрожать непосредственно процессу голосования. Нынешняя дезинформационная кампания также выглядит менее масштабной и скоординированной, чем предыдущие операции России, отмечают опрошенные изданием американские чиновники. По их словам, спецслужбы считают, что Москва меньше заинтересована в промежуточных выборах, чем в президентских. Кроме того, ее внимание отвлекает затянувшаяся война с Украиной.



При этом старший исследователь Graphika Жан Ле Ру прогнозирует, что российская кампания «будет набирать обороты». «Не думаю, что они остановятся», — сказал он.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





