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Раса Юкнявичене: Мы не признаем голосование или его результаты в оккупированном Цхинвальском регионе


19.09.2026   21:54


Будь то «наместник», второй секретарь или «президент», Москва посылает своего человека управлять тем, что оккупировала, - пишет в социальной сети постоянный докладчик Европарламента по Грузии, европарламентарий Раса Юкнявичене.

«Будь то «наместник», второй секретарь или «президент», Москва посылает своего человека управлять тем, что оккупировала. Мы не признаем голосование или его результаты в оккупированном Цхинвальском регионе. Территориальная целостность Грузии не подлежит обсуждению», - пишет Юкнявичене.


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