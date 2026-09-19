В НАТО приветствовали соглашение по Гренландии

19.09.2026 20:50





НАТО приветствует новое соглашение о безопасности между Гренландией, Данией и Соединёнными Штатами. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря Альянса, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV2.



В НАТО заявили, что соглашение будет способствовать укреплению безопасности и стабильности в регионе.



"Арктика и Северная Атлантика имеют решающее значение для нашей коллективной безопасности. Это соглашение будет способствовать укреплению безопасности, стабильности и сотрудничества в этом чрезвычайно важном регионе", – говорится в комментарии.



Как отмечается, НАТО и впредь будет вносить свой вклад в укрепление безопасности в Арктике.



В пятницу вечером США, Дания и Гренландия объявили о прорыве в многомесячном споре по поводу крупнейшего острова мира.



Как сообщили правительства Дании и Гренландии, подписание соглашения ожидается на следующей неделе.



Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен надеется на большую стабильность после прорыва в споре с Вашингтоном по поводу Гренландии.





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