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В Тбилиси 1 600 семей вынужденных переселенцев из Абхазии выделили квартиры


19.09.2026   20:34


В Грузии продолжают строительство жилья для вынужденных переселенцев — новые квартиры получат тысячи семей

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что обеспечение вынужденных переселенцев достойным жильём остаётся одним из постоянных приоритетов правительства.

По его словам, программа не ограничивается Тбилиси:

• в Рустави строятся 4 жилых корпуса для 800 семей;
• в Зугдиди в 7 новых корпусах предусмотрено более 1 700 квартир;
• в Боржоми новое жильё получат ещё 150 семей;
• в Кутаиси в прошлом году завершили строительство жилого комплекса на 720 квартир.

Ранее также сообщалось, что в Тбилиси квартиры получат 1 600 семей вынужденных переселенцев.

«Обеспечение вынужденных переселенцев достойным жильём — неизменный приоритет нашей власти. Наши усилия не ограничиваются только Тбилиси», — заявил Кобахидзе.


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