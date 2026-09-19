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В Тбилиси 1 600 семей вынужденных переселенцев из Абхазии выделили квартиры
19.09.2026 20:34
В Грузии продолжают строительство жилья для вынужденных переселенцев — новые квартиры получат тысячи семей
Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что обеспечение вынужденных переселенцев достойным жильём остаётся одним из постоянных приоритетов правительства.
По его словам, программа не ограничивается Тбилиси:
• в Рустави строятся 4 жилых корпуса для 800 семей;
• в Зугдиди в 7 новых корпусах предусмотрено более 1 700 квартир;
• в Боржоми новое жильё получат ещё 150 семей;
• в Кутаиси в прошлом году завершили строительство жилого комплекса на 720 квартир.
Ранее также сообщалось, что в Тбилиси квартиры получат 1 600 семей вынужденных переселенцев.
«Обеспечение вынужденных переселенцев достойным жильём — неизменный приоритет нашей власти. Наши усилия не ограничиваются только Тбилиси», — заявил Кобахидзе.
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