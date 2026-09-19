В Тбилиси 1 600 семей вынужденных переселенцев из Абхазии выделили квартиры

19.09.2026 20:34





В Грузии продолжают строительство жилья для вынужденных переселенцев — новые квартиры получат тысячи семей



Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что обеспечение вынужденных переселенцев достойным жильём остаётся одним из постоянных приоритетов правительства.



По его словам, программа не ограничивается Тбилиси:



• в Рустави строятся 4 жилых корпуса для 800 семей;

• в Зугдиди в 7 новых корпусах предусмотрено более 1 700 квартир;

• в Боржоми новое жильё получат ещё 150 семей;

• в Кутаиси в прошлом году завершили строительство жилого комплекса на 720 квартир.



Ранее также сообщалось, что в Тбилиси квартиры получат 1 600 семей вынужденных переселенцев.



«Обеспечение вынужденных переселенцев достойным жильём — неизменный приоритет нашей власти. Наши усилия не ограничиваются только Тбилиси», — заявил Кобахидзе.





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