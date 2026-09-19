В историческом центре Тбилиси планируется создать крупное гастрономическое пространство

19.09.2026 20:46





В историческом центре Тбилиси, на набережной Мтквари в районе Сухого моста, планируется создать крупное гастрономическое пространство.



Проект здания в форме вытянутой вдоль реки лодки представило архитектурное бюро Alpha Architecture.



По словам представителей компании, проект представляет собой многофункциональное гастрономическое пространство, которое объединит кухни разных стран, точки питания и зоны отдыха.



"Цель проекта — создать новый центр притяжения в самом сердце Тбилиси. Создать новое место встречи, где местные жители и туристы смогут попробовать разнообразные блюда, пообщаться и насладиться видами города", - пишет архитектурное бюро.



На сайте Alpha Architecture проект ранее был представлен под названием Cartu Food Court. В 2026 году он уже получил международную архитектурную премию IADA в категории коммерческой и торговой архитектуры. При этом в опубликованном 19 сентября анонсе компания уже не называет заказчика проекта, его стоимость и сроки реализации.







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