Госдеп одобрил продажу средств ПВО Украине на сумму 2,68 млрд долларов

19.09.2026 20:56





Госдеп США принял решение об одобрении возможной сделки по продаже Украине средств модернизации систем противовоздушной обороны, а также сопутствующего оборудования и услуг на сумму около 2,68 млрд долларов.



Об этом говорится в заявлении Госдепа США, сообщает "Европейская правда".



В случае заключения соглашения указанное вооружение будет профинансировано за счет сочетания европейских взносов и средств программы "Внешнее военное финансирование" (FMF) США, выделенных во время предыдущей администрации.



Правительство Украины обратилось с запросом о закупке следующих единиц оборонного оборудования второстепенного значения: ракеты S-300 Clone; ракеты GAM-67; ракетные комплексы противовоздушной обороны с лазерным наведением и увеличенной дальностью действия; импровизированные транспортировочно-установочные пусковые установки; комплекты для модификации мобильных пусковых установок; радиолокационные станции RPS 202 для противодействия дронам; прицепы с подъемными вышками.



Также соглашение предусматривает модификации и техническое обслуживание; запасные части, расходные материалы и принадлежности, поддержку во время ремонта и возврата; программное обеспечение; транспортное обеспечение; инженерные, технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков; а также другие сопутствующие элементы логистической и программной поддержки.



"Предлагаемая сделка будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения уровня безопасности страны-партнера, которая является движущей силой политического и экономического прогресса в Европе", – отметили в Госдепе.



В ведомстве подчеркнули, что продажа улучшит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам, предоставив ей дополнительные средства для осуществления миссий самообороны и обеспечения региональной безопасности благодаря более мощным силам противовоздушной обороны.



Как сообщалось, Украина в пятницу, 18 сентября, получила от Евросоюза 3,3 млрд евро, которые должны пойти на закупку беспилотников и ракет.



Напомним, в ежегодной речи перед Европарламентом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала создание Европейского совета безопасности с участием Украины. А также – пообещала Украине ракеты Patriot и совместную с ЕС систему на базе "Фрейя".





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