Тбилисский этнографический музей провел мероприятие «День фермера 2026»

19.09.2026 20:48





«День фермера 2026», который принял Тбилисский этнографический музей, открыли премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили.



Мероприятие состоялось по инициативе Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства и при организации Агентства развития сельских территорий. Его целью было представить деятельность фермеров и представителей агробизнеса, подчеркнуть их важную роль и содействовать развитию сельскохозяйственного сектора.



«Агросектор Грузии стабильно развивается, и эта динамика связана с трудом наших фермеров и представителей агробизнеса, а также с последовательной государственной поддержкой. Сегодня половину из десяти крупнейших экспортных товаров Грузии составляют агропродовольственные товары. С момента запуска государственных программ поддержки и по сегодняшний день объем производства продукции агробизнеса ежегодно увеличивается в среднем на 8 процентов. В прошлом году из Грузии в 110 стран мира была экспортирована агропродовольственная продукция на рекордную сумму — 1,8 миллиарда долларов США. Наша цель — в полной мере использовать потенциал агросектора Грузии, повысить его конкурентоспособность и способствовать укреплению позиций грузинской продукции на мировых рынках», — заявил Давид Сонгулашвили.



В рамках «Дня фермера 2026» гости мероприятия могли ознакомиться с разнообразной продукцией грузинского агросектора. В специально оборудованных павильонах фермеры и представители агробизнеса представили собственную продукцию и познакомили гостей с многообразием местных агропродовольственных товаров. Гости также могли получить от представителей ведомств министерства информацию о доступных для фермеров и агробизнеса агросервисах и механизмах поддержки.



Программа «Дня фермера» включает различные интересные мероприятия. С участием профессиональных шеф-поваров проходят кулинарные мастер-классы, а в специально оборудованном пространстве для детей проводятся познавательные и развлекательные мероприятия.



Одной из важных частей мероприятия стало награждение представителей агросектора. Специальные награды получили фермеры и представители агробизнеса, внесшие значительный вклад в развитие сельского хозяйства.





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