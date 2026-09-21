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Торговцы Дезертирского рынка провели акцию против строительства там торгового центра


21.09.2026   14:21


Уличные торговцы вышли на протест возле Дезертирского рынка в Тбилиси. Они выступают против строительства торгового центра на территории рынка и говорят, что лишаются единственного источника дохода.

В ходе акции протесты торговцам удалось перекрыть проезжую часть возле рынка. Но полицейские их оттеснили, пишет Publika.

Контекст. Торговый центр на месте рынка строит компания Tbilisi Mall. Разрешение на строительство мэрия выдала в октябре 2023 года. Летом 2024 года торговцам сообщили, что рынок закроют на шесть месяцев на ремонт. Тогда они тоже перекрывали улицу возле рынка и требовали, чтобы мэрия выкупила землю и сохранила рынок муниципальным.


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