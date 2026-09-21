Лаша Парулава: Если кто и является врагом Грузии, то это Российская Федерация

21.09.2026 15:00





»Наша главная задача — восстановление территориальной целостности. В свободной, объединенной Грузии у всех будет возможность свободно жить. Не будет никакой сегрегации, репрессий, террора. Демократическая оппозиция гарантирует это всем, в том числе абхазам и осетинам», — заявил член «Национального движения» Лаша Парулава.



«Именно Бидзина Иванишвили извинился перед врагом, оккупантом, сепаратистом. Мы ни перед кем не извиняемся. Наша главная задача — восстановление территориальной целостности, и, конечно, в свободной, объединенной Грузии у всех будет возможность свободно жить. Не будет никакой сегрегации, репрессий, террора. Демократическая оппозиция гарантирует это всем, в том числе абхазам и осетинам.



Главная проблема нашей страны — российские силы на территории, которая принадлежит нам. В Абхазии и Осетии находятся российские военные базы, и когда они покинут территорию Грузии, сепаратистские режимы также уйдут с наших территорий, независимость Грузии будет восстановлена, наши вынужденные переселенцы вернутся на родную землю, а вместе с нашими согражданами абхазы и осетины будут жить мирно», — отметил Парулава.



По его словам, если кто и является врагом Грузии, то это Российская Федерация.



По заявлению Парулава, целью Кремля было настроить абхазов против Грузии, и эту печальную миссию на протяжении многих лет выполняют ряд абхазов и сепаратистский режим.



«В Абхазии есть враги, которые по подстрекательству России уже давно воюют против Грузии и граждан Грузии. Из-за этого 250 тысяч наших сограждан были вынуждены покинуть землю Абхазии. Повторю: наша главная задача — добиться, чтобы российские оккупационные силы покинули нашу историческую землю, где находятся могилы наших предков, где находятся наши святыни.



Мы ни с кем не хотим враждовать. Если кто и является врагом Грузии, то это Российская Федерация. Целью Кремля было настроить абхазов против Грузии, и эту печальную миссию на протяжении многих лет выполняют ряд абхазов и сепаратистский режим. Мы, конечно, не будем извиняться перед врагом. Мы победим врага, и Грузия объединится. Примером этого является Мемориал героев, где золотыми буквами высечены имена наших героев. Мы продолжим борьбу наших героев, и Грузия обязательно воссоединится», — заявил Лаша Парулава.



Для справки, один из лидеров партии «Ахали» Ника Гварамия в одной из передач на YouTube заявил, что «абхазы не любят грузин, и, будем честными, мы тоже не любим абхазов, сейчас мы являемся врагами, и вражда не может быть изменена любовью, такого нигде не происходило».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





