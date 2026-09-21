Служба госаудита начала изучение вопроса финансирования политической школы Армаза Ахвледиани

21.09.2026 15:58





В департаменте финансовой прозрачности Службы государственного аудита начат мониторинг в отношении Тбилисской школы политического обучения. Об этом «Интерпрессньюс» сообщили в Службе государственного аудита.



По пояснению ведомства, мониторинг начат по факту предполагаемого получения Н(Н)ЮЛ «Союз Тбилисская школа политического обучения» гранта без согласия правительства Грузии.



«В целях полноценного изучения вопроса Служба государственного аудита будет действовать в рамках полномочий, предусмотренных законодательством Грузии, в том числе законом Грузии «О грантах»», - заявили в службе.



Тбилисская школа политического обучения была основана в 1999 году как неправительственная организация. Школа функционирует под эгидой Совета Европы. Тбилисскую школу политического обучения возглавляет политик Армаз Ахвледиани.





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