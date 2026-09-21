Оппозиция в Грузии обеспокоена наплывом граждан Грузии

21.09.2026 15:54





Часть граждан России на фоне опасений относительно возможной новой военной мобилизации покидает страну и направляется в соседние государства. Одно из основных направлений — Грузия; немецкое издание Deutsche Welle побеседовало с молодыми российскими мужчинами, покинувшими страну из-за боязни призыва на военную службу и вероятной отправки в Украину. Издание также поинтересовалось, почему они отдают особое предпочтение Грузии и что именно делает данную страну привлекательным направлением для лиц, стремящихся к срочному выезду.



При этом новая мобилизация в России официально не объявлена — Владимир Путин в сентябре опроверг распространившуюся информацию о подобных планах. Тем не менее, по данным DW, опасения, связанные с вероятной мобилизацией, среди определенной части граждан России по-прежнему сохраняются.



В связи с потенциальным увеличением потока граждан России в Грузию вопросы возникают у представителей оппозиции. Член коалиции «Сильная Грузия» Саломе Самадашвили требует разъяснений от властей относительно того, каким образом государство намерено нивелировать экономические риски и вызовы в сфере безопасности в случае масштабного притока российских граждан.



Казахстан рассматривает возможность введения сбора для граждан России, желающих пересечь границу Казахстана. Наши власти вместо того, чтобы разъяснять народу, какие существуют угрозы и как они намерены с ними справляться, рассуждают о некой русофобии, тогда как имеются реальные вопросы. Если прибудет большое количество людей, как они будут обеспечены экономически, что это означает для нашей безопасности, — заявляет член объединения «Сильная Грузия» Саломе Самадашвили.



Более жесткую оценку дает член «Коалиции за перемены» Тенго Тевзадзе. Он называет прибывших в Грузию граждан России «дезертирами» и утверждает, что создание частью из них собственного бизнеса и экономических кругов может породить дополнительное экономическое давление на местное население.



Они дезертируют, прибывают в Грузию и пытаются осуществить экономическую экспансию, притеснить людей на местах, в том числе быстро формируют собственные комьюнити-сообщества и создают экономические круги, где они легко осуществляют запуск собственного независимого бизнеса или иную предпринимательскую деятельность. В конечном итоге для грузинской экономики это не несет большой пользы, а во-вторых — может стать для нас крупной проблемой в ближайшем будущем, — заявляет член «Коалиции за перемены» Тенго Тевзадзе.



На этом фоне «Грузинская мечта» утверждает, что контролирует все процессы, в том числе и на границе.





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