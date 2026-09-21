Гарибашвили «Грузинской мечте»: «Вы творите зло, будьте осторожны»

21.09.2026 21:18





«В обществе существуют вопросы относительно моего заключения под стражу, распространяется множество неясных версий и спекуляций. В предыдущих письмах я частично объяснил ситуацию и сделал намёки относительно основной причины, однако решил подробнее раскрыть этот вопрос и объяснить людям реальную причину, по которой меня посадили в тюрьму. Главной целью и мотивом моего задержания было и остаётся моё политическое нейтрализование, нанесение ущерба моему имени и репутации среди людей и моя дискредитация, а в конечном итоге — уничтожение моего политического будущего», — говорится в очередном письме бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, опубликованном им в Facebook.



По словам Гарибашвили, всё, что было предпринято против него, носит политический характер и не имеет ничего общего с юридическим процессом.



Как отмечает Гарибашвили в письме, сегодня он находится в тюрьме из-за абсурдных подозрений, страхов и зависти. По его словам, первоначально ему обещали лишь условное наказание и штраф, однако впоследствии приговорили к пяти годам лишения свободы.



«Как я уже объяснял обществу в своих письмах, из-за 20-летних отношений с Бидзиной Иванишвили и моего отношения к нему я безмолвно поднялся на политическую эшафот и оказался в тюрьме, поскольку не хотел вступать в противостояние. Тем самым я пошёл на жертву, а также позаботился о команде и стране. Взамен я получил третье »предательство»», — пишет Гарибашвили. По его словам, от него потребовали признать новое коррупционное обвинение.



«Исходя из этого, моё заключение с самого начала, с первого дня, было политическим, и всё, что было предпринято против меня, носит политический характер и не имеет ничего общего с юридическим процессом. Сегодня я нахожусь в тюрьме из-за абсурдных подозрений, страхов и зависти, что является невероятной несправедливостью и злом по отношению ко мне и моей семье.



В течение последних двух недель лживая и грязная пропаганда властей продолжает кампанию по моей дискредитации нелепыми и беспомощными методами, что продиктовано исключительно страхом. Я также услышал лицемерные и ложные заявления представителей власти, на которые хочу ответить следующим образом: насколько я вижу, вы очень увлеклись и вошли в роль. Не лицемерьте! Сначала выньте бревно из собственного глаза, а потом говорите о коррупции. Люди прекрасно понимают, что это полный фарс и оскорбление нашего общества.



Этими нелепыми и злыми спектаклями вы оскорбили государственные институты и сделали их посмешищем как внутри страны, так и за её пределами; дали аргументы внутренним и внешним врагам для разговоров и, что самое главное, нанесли огромный, непоправимый ущерб собственной стране, власти и самой правящей партии. Своей безрассудной политикой и действиями вы ввели страну в непрерывный хаос и бесконечный кризис, запутали даже собственных избирателей, озлобили людей и семьи, посеяли в обществе страх безнадёжности, нестабильности и непредсказуемого будущего. Вы уже идёте по пути Саакашвили и возвращаете методы правления »Национального движения»…



Вы творите зло, будьте осторожны!» — говорится в письме Ираклия Гарибашвили.





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