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Из Ирландии депортировали 43 граждан Грузии


21.09.2026   21:43


Специальный рейс с депортированными прибыл в Тбилиси вечером 20 сентября.

На борту были 33 мужчины, семь женщин и семья с тремя детьми.

Четверо мужчин ранее были осуждены в Ирландии за различные преступления.

Чартер стоил ирландским властям €225 575 без НДС. Депортированных сопровождали полицейские, медики, переводчик и независимый наблюдатель по правам человека.

Это уже шестая подобная операция Ирландии с начала года. Чартерными рейсами в 2026 году из страны выслали 221 человека.

Министр юстиции Ирландии Джим О’Каллаган при этом отдельно подчеркнул: подавляющее большинство граждан Грузии живут в Ирландии легально и вносят позитивный вклад в общество.


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