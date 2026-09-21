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Из Ирландии депортировали 43 граждан Грузии
21.09.2026 21:43
Специальный рейс с депортированными прибыл в Тбилиси вечером 20 сентября.
На борту были 33 мужчины, семь женщин и семья с тремя детьми.
Четверо мужчин ранее были осуждены в Ирландии за различные преступления.
Чартер стоил ирландским властям €225 575 без НДС. Депортированных сопровождали полицейские, медики, переводчик и независимый наблюдатель по правам человека.
Это уже шестая подобная операция Ирландии с начала года. Чартерными рейсами в 2026 году из страны выслали 221 человека.
Министр юстиции Ирландии Джим О’Каллаган при этом отдельно подчеркнул: подавляющее большинство граждан Грузии живут в Ирландии легально и вносят позитивный вклад в общество.
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