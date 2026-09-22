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Латвия передала Эстонии подозреваемых в поджоге оборонного предприятия
22.09.2026 17:42
В начале прошлой недели Латвия передала Эстонии троих подозреваемых в поджоге здания оборонного предприятия Milrem Robotics, расположенного в таллиннском районе Ласнамяэ.
Об этом государственный прокурор Гарди Андерсон сообщила ERR, пишет "Европейская правда".
Как сообщила Андерсон, подозреваемые в поджоге граждане Латвии были допрошены в Полиции безопасности, после чего предстали перед Харьюским уездным судом.
Судья на основании собранных на данный момент доказательств и результатов допроса признал обоснованным заключение подозреваемых под стражу.
"В настоящее время им предъявлено подозрение по статье, касающейся повреждения и уничтожения имущества, однако в ходе расследования оно может измениться, – пояснила Андерсон, добавив, что в течение последнего месяца прокуратура совместно с Департаментом полиции и пограничной охраны и Полицией безопасности работала над выяснением обстоятельств поджога. – Сбор доказательств продолжается. Мы проверяем все версии, в том числе и то, что речь могла идти о диверсии. Теперь, когда подозреваемые находятся в Эстонии, мы продолжаем собирать и анализировать доказательства".
В ночь на 15 августа в Ласнамяэ на улице Бетоони загорелось здание, которым пользовалась оборонная компания Milrem Robotics. О подозрительной деятельности вблизи здания Milrem Robotics в Центр тревоги сообщил местный житель.
После инцидента премьер-министр Кристен Михал заявил, что проверяется версия о причастности России к поджогу.
19 августа стало известно о задержании трёх подозреваемых в поджоге.
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