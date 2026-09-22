Белый дом запустил Trump TV после отказа крупнейших телеканалов освещать мероприятия Трампа

22.09.2026 17:04





Это круглосуточная трансляция на YouTube с выступлениями Трампа, заявлениями администрации, архивными кадрами и другими материалами о работе президента. В описании говорится, что эфир будет обновляться в режиме реального времени.



18 сентября Трамп объявил о запрете CNN, MS NOW и Politico посещать Белый дом, обвинив их в распространении «фейковых новостей». Уже на следующий день журналистов этих изданий не пустили на территорию комплекса. CNN, MS NOW и Politico подали иск с требованием восстановить доступ.



После этого пять телеканалов президентского пула — ABC, CBS, CNN, Fox News и NBC — отказались заменять CNN и приостановили совместное освещение мероприятий Трампа. В совместном заявлении они подчеркнули, что общественность имеет право получать точную и независимую информацию о работе правительства.





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