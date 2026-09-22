Глава МИД Грузии приняла участие в ежегодном саммите «Конкордия»

22.09.2026 17:10





21 сентября вице-премьер правительства, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в рамках 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН приняла участие в ежегодном саммите «Конкордия». Об этом сообщает Министерство иностранных дел.



По их информации, в ходе панельной дискуссии под названием «Юго-Восточная Европа и Черное море как опора стабильности» Мака Бочоришвили рассказала о растущей геополитической роли Грузии, партнерстве с Соединенными Штатами, европейской интеграции и экономическом развитии страны.



Как отметила Мака Бочоришвили, значение Южного Кавказа возрастает не только с региональной, но и с глобальной точки зрения, что создает для Грузии новые возможности.



Вице-премьер подчеркнула значение процессов, широко происходящих в регионе, для Соединенных Штатов и в этом контексте акцентировала внимание на многолетнем партнерстве между Грузией и Соединенными Штатами.



«Грузия на протяжении долгого времени вносила свой вклад в миссии, проводившиеся под эгидой Соединенных Штатов и НАТО. Мы гордимся партнерством, которое формировалось нами на протяжении этих десятилетий», — отметила Мака Бочоришвили.



Кроме того, по информации министерства, министр иностранных дел говорила о процессах, происходящих на Южном Кавказе, и роли Грузии в содействии миру и стабильности в регионе — «Грузия всегда играла важную роль в содействии миру в регионе и мирному урегулированию конфликтов».



По ее словам, происходящие в регионе процессы и участие Соединенных Штатов в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией создают в регионе новые возможности.



Министр иностранных дел также говорила о европейских устремлениях Грузии и отношениях с Европейским союзом — «Для Грузии европейская интеграция и отношения с Европейским союзом являются эмоциональным вопросом и тесно связаны с историей Грузии и многолетним стремлением Грузии стать частью Европы и, в данном случае, частью Европейского союза».



«В нынешнем геополитическом контексте складывается ситуация, в которой на Грузию возлагается достаточно важная геополитическая роль, что, в свою очередь, требует развития различных партнерских отношений. Однако это не означает, что мы отказываемся от нашего стремления стать членом Европейского союза», — отметила вице-премьер.



Министр иностранных дел также говорила об экономическом развитии страны. По ее словам, в последние годы Грузия демонстрирует высокие показатели экономического роста, что создает возможности для привлечения новых проектов и инвестиций.



В завершение выступления Мака Бочоришвили акцентировала внимание на важности сохранения безопасности и стабильности в стране.



«Для нашего региона это был достаточно сложный период, однако мы гордимся тем, что смогли сохранить безопасность и стабильность в нашей стране. Именно это создает основу для экономического развития и дальнейшего углубления сотрудничества в будущем», — отметила министр иностранных дел, заявление которой распространяет само министерство.



В панельной дискуссии также принял участие премьер-министр Северной Македонии Християн Мицкоски. Модератором сессии выступил президент Делфийского экономического форума Симеон Цомокос.





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