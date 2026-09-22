Бывший высокопоставленный силовик Мегис Кардава приговорен к 5,5 годам тюрьмы

22.09.2026 17:30





Тбилисский городской суд признал бывшего начальника военной полиции Мегиса Кардава виновным по обвинению в присвоении и растрате 768 107 лари из государственного бюджета. Он приговорен к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы.



По версии прокуратуры, 22 мая 2012 года Кардава, занимавший должность начальника департамента военной полиции, обратился к тогдашнему министру обороны Бачо Ахалая с просьбой «выделить для военной полиции 330 000 лари по статье негласных расходов».



«После согласия министра и перечисления суммы на счет департамента военной полиции по указанию Кардава деньги были обналичены в одном из банков и конвертированы в иностранную валюту. Вслед за этим Кардава незаконно присвоил 200 000 долларов США», — говорится в заявлении стороны обвинения, распространенном 22 сентября.



По сообщению пресс-центра прокуратуры, исследованные в суде доказательства подтвердили, что Кардава «при содействии других высокопоставленных чиновников министерства обороны в период с 16 ноября 2011 года по август 2012 года под предлогом оперативных целей в общей сложности присвоил и растратил 768 107 лари».



По данным ведомства, для сокрытия фактов присвоения и растраты средств по поручению Кардава были подготовлены фиктивные документы, согласно которым деньги якобы были израсходованы на оперативно-розыскную деятельность подразделением департамента военной полиции, командированным в Афганистан.



«На этом основании средства были списаны и проведены по бухгалтерскому учету», — отмечает пресс-центр ведомства.



Отметим, что Мегис Кардава на протяжении многих лет скрывался за границей. Суды общей юрисдикции Грузии признали его виновным по нескольким делам, в том числе по делу о «тюремном бунте», спецоперации в Навтлуги и пытках полковника Серго Тетрадзе.



С 2013 года Кардава находился в розыске по «красному циркуляру» Интерпола. Его экстрадиция в Грузию состоялась 17 сентября 2021 года.



SOVA

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