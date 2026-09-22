Эрдоган предложил отменить право вето в СБ ООН

22.09.2026 17:25





Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с призывом провести всеобъемлющую реформу Совета Безопасности ООН, которая, среди прочего, должна предусматривать отмену права вето для постоянных членов Совета.



По его словам, международная система должна лучше отражать современные глобальные реалии.



По заявлению Эрдогана, «трагедии последних лет» показали, что делегирование полномочий по урегулированию глобальных кризисов воле нескольких столиц больше не соответствует реалиям современного мира.



Он подчеркнул, что механизмы принятия глобальных решений должны быть адаптированы к современным условиям, и отметил, что Совет Безопасности ООН по-прежнему отражает структуру, сформированную после Второй мировой войны.



Эрдоган заявил о необходимости создания более эффективной, «справедливой и подотчетной системы» представительства и выступил за более широкое участие в процессе принятия глобальных решений.



«Необходимо превратить необходимость реформы в конкретный план действий. В центре этого плана должна стоять отмена права вето», — заявил Эрдоган.





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