Парламент отклонил законопроект о бесплатном школьном питании

22.09.2026 17:39





На заседании Бюро парламента представитель Бюджетного управления заявил, что в пояснительной записке к законопроекту недостаточно обоснованы его финансовые последствия. В документе не указана даже ориентировочная сумма расходов, отсутствуют необходимые расчёты и принципы их определения.



Также неясно, какое финансовое влияние законопроект окажет на муниципалитеты. В связи с этим Бюджетное управление считает преждевременным начинать его рассмотрение в нынешнем виде.



Председатель Бюро Шалва Папуашвили заявил, что законопроект вернут инициаторам для устранения недостатков.



Инициатором выступило движение «Khma», передавшее в парламент более 37 000 подписей в поддержку инициативы (необходимый минимум 25 000 подписей).



Законопроект предусматривает создание всеобщей программы бесплатного школьного питания для учащихся государственных школ независимо от их материального положения.



Авторы считают, что программа должна способствовать улучшению качества образования, защите здоровья и социальных прав детей, а также формированию здоровых пищевых привычек.





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