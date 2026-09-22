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В Западной Грузии обсудили муниципальные программы по поддержке женщин


22.09.2026   22:10


21–22 сентября прошла региональная рабочая встреча мэров муниципалитетов Западной Грузии, посвящённая укреплению местного самоуправления и поддержке политики равенства женщин и мужчин.

Мероприятие организовали Национальная ассоциация местных самоуправлений Грузии и UN Women в рамках совместного проекта «Женское лидерство для демократии в Грузии», который финансируется Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (SDC).

Во встрече также приняли участие представители парламента Грузии и аппарата Народного защитника.

Во время рабочих сессий обсуждались муниципальные программы по расширению возможностей женщин. Представители Кеда, Кобулети и Зестафони поделились примерами уже реализуемых местных инициатив.

Двухдневная встреча завершилась итоговой дискуссией и определением приоритетов дальнейшего сотрудничества между муниципалитетами Западной Грузии.


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