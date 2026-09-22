|
|
|
В Западной Грузии обсудили муниципальные программы по поддержке женщин
22.09.2026 22:10
21–22 сентября прошла региональная рабочая встреча мэров муниципалитетов Западной Грузии, посвящённая укреплению местного самоуправления и поддержке политики равенства женщин и мужчин.
Мероприятие организовали Национальная ассоциация местных самоуправлений Грузии и UN Women в рамках совместного проекта «Женское лидерство для демократии в Грузии», который финансируется Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (SDC).
Во встрече также приняли участие представители парламента Грузии и аппарата Народного защитника.
Во время рабочих сессий обсуждались муниципальные программы по расширению возможностей женщин. Представители Кеда, Кобулети и Зестафони поделились примерами уже реализуемых местных инициатив.
Двухдневная встреча завершилась итоговой дискуссией и определением приоритетов дальнейшего сотрудничества между муниципалитетами Западной Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна