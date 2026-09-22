В Западной Грузии обсудили муниципальные программы по поддержке женщин

22.09.2026 22:10





21–22 сентября прошла региональная рабочая встреча мэров муниципалитетов Западной Грузии, посвящённая укреплению местного самоуправления и поддержке политики равенства женщин и мужчин.



Мероприятие организовали Национальная ассоциация местных самоуправлений Грузии и UN Women в рамках совместного проекта «Женское лидерство для демократии в Грузии», который финансируется Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (SDC).



Во встрече также приняли участие представители парламента Грузии и аппарата Народного защитника.



Во время рабочих сессий обсуждались муниципальные программы по расширению возможностей женщин. Представители Кеда, Кобулети и Зестафони поделились примерами уже реализуемых местных инициатив.



Двухдневная встреча завершилась итоговой дискуссией и определением приоритетов дальнейшего сотрудничества между муниципалитетами Западной Грузии.





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