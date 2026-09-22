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Строительство переведут под цифровой контроль
22.09.2026 22:05
Власти готовят систему, которая позволит ежедневно отслеживать ход строительных работ в цифровом формате. Пилотную версию планируют запустить до конца 2026 года.
Об этом сообщил глава Департамента эффективности Администрации правительства Гурам Думбадзе. По его словам, информация о ходе работ будет заноситься в систему, а данные сделают публичными и доступными. Можно будет видеть, на каком этапе находится конкретный объект и как продвигается работа.
Система будет использоваться для контроля не только строительства, но также товаров, услуг и выполняемых работ. При этом власти обещают, что бизнесу не придётся отдельно оплачивать её внедрение — программу профинансирует государство.
Пока речь идёт именно о пилотном запуске. Детали работы системы и её возможности должны стать понятнее ближе к концу года.
Главное изменение — информация о строительстве должна перестать быть закрытой частью процесса. Если система будет работать в заявленном формате, ход работ можно будет проверять по цифровым данным, а не только по итоговым отчётам или результатам отдельных проверок.
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