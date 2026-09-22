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В Грузии оправдали гражданина Турции, которого обвиняли в изнасиловании грузинской футболистки
22.09.2026 22:16
Суд оправдал гражданина Турции, обвиняемого в изнасиловании 20-летней грузинской футболистки.
После оглашения решения судьи девушка потеряла сознание прямо в зале суда.
В суде произошёл скандал после оправдания гражданина Турции, которого обвиняли в изнасиловании 20-летней грузинской футболистки
Сегодня суд признал невиновным гражданина Турции, обвинявшегося в изнасиловании молодой грузинской футболистки, и освободил его прямо из зала суда.
На заседании присутствовала и сама 20-летняя девушка, заявлявшая о сексуальном насилии.
По данным корреспондента TV Pirveli, решение судьи оказалось для неё настолько неожиданным, что девушка потеряла сознание в зале суда. Пришлось вызвать скорую помощь, после чего её вынесли на носилках.
По версии девушки, владелец одного из футбольных клубов изнасиловал её в жилом доме.
Согласно материалам обвинения, после корпоративного мероприятия мужчина предложил развезти сотрудников по домам. Когда в машине осталась только 20-летняя спортсменка, он якобы обманом завёл её в дом, незаконно лишил свободы и совершил сексуальное насилие.
Девушка обратилась в правоохранительные органы вскоре после предполагаемого происшествия, после чего гражданина Турции задержали.
Адвокат потерпевшей утверждает, что в течение девяти месяцев обвиняемый неоднократно передавал предложение выплатить девушке 1,5 млн в обмен на согласие на процессуальное соглашение. Защитник также заявляет, что девушка неоднократно подвергалась психологическому давлению.
Несмотря на предъявленные обвинения, суд в итоге вынес оправдательный приговор. Мотивационная часть решения пока подробно не приводится.
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