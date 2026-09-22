Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии оправдали гражданина Турции, которого обвиняли в изнасиловании грузинской футболистки


22.09.2026   22:16


Суд оправдал гражданина Турции, обвиняемого в изнасиловании 20-летней грузинской футболистки.

После оглашения решения судьи девушка потеряла сознание прямо в зале суда.

В суде произошёл скандал после оправдания гражданина Турции, которого обвиняли в изнасиловании 20-летней грузинской футболистки

Сегодня суд признал невиновным гражданина Турции, обвинявшегося в изнасиловании молодой грузинской футболистки, и освободил его прямо из зала суда.

На заседании присутствовала и сама 20-летняя девушка, заявлявшая о сексуальном насилии.

По данным корреспондента TV Pirveli, решение судьи оказалось для неё настолько неожиданным, что девушка потеряла сознание в зале суда. Пришлось вызвать скорую помощь, после чего её вынесли на носилках.

По версии девушки, владелец одного из футбольных клубов изнасиловал её в жилом доме.

Согласно материалам обвинения, после корпоративного мероприятия мужчина предложил развезти сотрудников по домам. Когда в машине осталась только 20-летняя спортсменка, он якобы обманом завёл её в дом, незаконно лишил свободы и совершил сексуальное насилие.

Девушка обратилась в правоохранительные органы вскоре после предполагаемого происшествия, после чего гражданина Турции задержали.

Адвокат потерпевшей утверждает, что в течение девяти месяцев обвиняемый неоднократно передавал предложение выплатить девушке 1,5 млн в обмен на согласие на процессуальное соглашение. Защитник также заявляет, что девушка неоднократно подвергалась психологическому давлению.

Несмотря на предъявленные обвинения, суд в итоге вынес оправдательный приговор. Мотивационная часть решения пока подробно не приводится.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна