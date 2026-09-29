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Массовое ДТП с участием 10 машин произошло в Варкетили


29.09.2026   12:59


В тбилисском районе Варкетили ночью 28 сентября произошло массовое ДТП с участием 10 автомобилей. Никто не пострадал.

По информации IPN, один движущийся автомобиль врезался в машины, припаркованные вдоль дороги, что привело к повреждению нескольких автомобилей.


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