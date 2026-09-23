В регионах РФ возвращают ограничения на продажу бензина

23.09.2026 12:42





В граничащей с Москвой и Подмосковьем Калужской области с 23 сентября возвращают ограничения на продажу бензина. Об этом заявил во вторник, 22 сентября, губернатор региона Владислав Шапша. Водители смогут заправлять автомобили по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры регистрационного номера авто. Кроме того, заливать бензин можно будет только в бак автомобиля, передает Deutsche Welle.



Новые меры вводятся на фоне усиления ударов Вооруженных сил Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам.



«Сейчас фиксируем локальные логистические сбои в поставках топлива на отдельные АЗС. Вернулись очереди. Это вызывает справедливое недовольство», - написал Шапша в своем Telegram-канале.



15 августа в Калужской области уже вводили ограничения на продажу бензина в режиме «чет-нечет». Они были сняты с 1 сентября.



В оперштабе Забайкальского края также объявили, что с 23 сентября сети заправок БРК и «Корс» устанавливают лимиты в 15 литров бензина АИ-92 и АИ-95 на одну машину. Первый зампред правительства края Буянто Батомункуев объяснил новые ограничения тем, что общие остатки топлива на АЗС и нефтебазах составляют 17 тысяч тонн и «при текущем режиме отпуска этого хватит только на 20 суток».



В июне текущего года в этом регионе вводились аналогичные ограничения, их сняли 23 июля.



Ограничения на продажу топлива - введенные либо региональными властями, либо самими сетями АЗС - вводили текущим летом почти во всех российских регионах, а также в аннексированном Крыму. Проблемы с поставками топлива заставили президента РФ Владимира Путина 28 июня дать поручение о системных мерах по стабилизации рынка.



Дефицит топлива возник после атак беспилотников на российские НПЗ со стороны Украины, уже более четырех лет обороняющейся от военного вторжения РФ. Из-за ударов и пожаров на НПЗ предприятия были вынуждены сокращать или полностью останавливать производство. Позже ограничения отменили, но с начала августа украинские атаки на НПЗ вновь усилились, и Россию охватила вторая волна топливного кризиса.



В двух регионах РФ вернули ограничения на продажу бензина



Власти Калужской области и Забайкалья вновь вводят ограничения на продажу бензина из-за усилившихся украинских атак на НПЗ.





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