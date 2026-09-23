Глава Госдепа заявил, что Путин не сможет победить в войне против Украины

23.09.2026 10:59





Война в Украине не закончится победой России, поскольку дела у российской армии на поле боя идут плохо, заявил глава Госдепа Марко Рубио. «Эта война вредна для обеих сторон. Очевидно, что она вредит Украине и губительна для России. Поэтому остановить ее — вполне логично. Но, к сожалению, во внешней политике и в подобных вопросах то, что имеет смысл, происходит не всегда», — сказал Рубио в интервью радиостанции WABC.



По его словам, военные действия в конечном итоге закончатся путем переговоров. «И чем раньше это произойдет, тем меньше людей погибнет и тем меньше будет разрушений», — подчеркнул Рубио. Он заверил, что администрация президента США Дональда Трампа продолжит пытаться решить разногласия между Украиной и Россией, однако признал — на сегодняшний день Москва и Киев далеки от мирного соглашения. Накануне президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с американским лидером Трампом в Нью-Йорке. На встрече глава Белого дома заявил о шансах на «сделку» между Россией и Украиной. «Я не хочу говорить, в чем именно она будет заключаться. Мы много это обсуждаем, в том числе с президентом Путиным», — сказал Трамп, добавив, что для завершения войны «пришло время».



Зеленский, в свою очередь, сказал, что Киев и Вашингтон хотят завершить «бессмысленную российскую войну» к предстоящей зиме. «Мы обсудили возможные деэскалационные шаги, которые могут открыть путь к дипломатии», — отметил украинский президент. Также Зеленский сообщил, что США передадут России предложение об энергетическом перемирии. «Мы готовы прекратить удары по их нефтеперерабатывающим заводам и по энергетической системе, если они не будут наносить удары по нашей», — сказал Зеленский. Также он выразил надежду, что США найдут способ добиться переговоров России с Украиной.



Ранее источники The New York Times говорили, что Владимир Путин готов продолжать войну за Донбасс до осени 2027 года. При этом для завершения военных действий он требует вывода украинских войск из неоккупированной части Донецкой области. Глава МИД РФ Сергей Лавров прямо заявлял, что Россия будет продолжать войну, пока Запад не пойдет Москве на уступки. «Будем достигать своих целей на поле боя», — подчеркивал Лавров.





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