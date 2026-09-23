Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Адвокат Давита Микадзе опровергла сообщения о его задержании во Франции


23.09.2026   10:47


Адвокат Шорена Никабадзе заявила в комментарии Formula, что распространившаяся в последние дни информация о задержании Давита Микадзе не соответствует действительности.

«Могу подтвердить, что Давит Микадзе Интерполом не задержан. Информация, распространявшаяся в последние дни, — ложь. Давит Микадзе вообще не находится во Франции», — заявила адвокат.

Ранее, 20 сентября, адвокат семьи убитого бизнесмена Левана Джангвеладзе Тариэл Какабадзе сообщил в соцсетях, что, по поступившей ему информации, Микадзе якобы был задержан во Франции. Ряд грузинских СМИ распространил это сообщение, при этом официального подтверждения от правоохранительных органов тогда не было.

Давит Микадзе ранее был приговорён к пожизненному заключению по делу об организации убийства бизнесмена Левана Джангвеладзе и находился в розыске.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна