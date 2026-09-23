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Адвокат Давита Микадзе опровергла сообщения о его задержании во Франции
23.09.2026 10:47
Адвокат Шорена Никабадзе заявила в комментарии Formula, что распространившаяся в последние дни информация о задержании Давита Микадзе не соответствует действительности.
«Могу подтвердить, что Давит Микадзе Интерполом не задержан. Информация, распространявшаяся в последние дни, — ложь. Давит Микадзе вообще не находится во Франции», — заявила адвокат.
Ранее, 20 сентября, адвокат семьи убитого бизнесмена Левана Джангвеладзе Тариэл Какабадзе сообщил в соцсетях, что, по поступившей ему информации, Микадзе якобы был задержан во Франции. Ряд грузинских СМИ распространил это сообщение, при этом официального подтверждения от правоохранительных органов тогда не было.
Давит Микадзе ранее был приговорён к пожизненному заключению по делу об организации убийства бизнесмена Левана Джангвеладзе и находился в розыске.
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