Адвокат Давита Микадзе опровергла сообщения о его задержании во Франции

23.09.2026 10:47





Адвокат Шорена Никабадзе заявила в комментарии Formula, что распространившаяся в последние дни информация о задержании Давита Микадзе не соответствует действительности.



«Могу подтвердить, что Давит Микадзе Интерполом не задержан. Информация, распространявшаяся в последние дни, — ложь. Давит Микадзе вообще не находится во Франции», — заявила адвокат.



Ранее, 20 сентября, адвокат семьи убитого бизнесмена Левана Джангвеладзе Тариэл Какабадзе сообщил в соцсетях, что, по поступившей ему информации, Микадзе якобы был задержан во Франции. Ряд грузинских СМИ распространил это сообщение, при этом официального подтверждения от правоохранительных органов тогда не было.



Давит Микадзе ранее был приговорён к пожизненному заключению по делу об организации убийства бизнесмена Левана Джангвеладзе и находился в розыске.





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