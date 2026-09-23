Один человек задержан и трем предъявлены обвинения по обвинению в вымогательстве

23.09.2026 11:26





Сотрудники Главного управления Аджарии Департамента центральной криминальной полиции задержали по обвинению в вымогательстве, совершённом группой с целью получения имущества в крупном размере, а также в незаконном приобретении- хранении наркотических средств одно лицо и предъявили обвинения трем лицам, в их числе скрывающийся за границей криминальный авторитет. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.



«В результате проведённых правоохранителями по уголовному делу скрытых следственных мероприятий было установлено, что обвиняемые с целью получения незаконной финансовой выгоды систематически вымогали различные суммы денег у мужчины, проживающего в одном из сёл муниципалитета Кеда и занимающегося малым предпринимательством. В случае невыполнения требований угрожали принудительным прекращением бизнес-деятельности и уничтожением принадлежащего ему имущества. Полученные в результате проведённых скрытых следственных мероприятий доказательства также подтверждают, что обвиняемые оказывали на потерпевшего психологическое давление, словесно оскорбляли и угрожали физической расправой.



Члены преступной группы, методом угроз и запугивания, в разное время вымогали у предпринимателя до 190 000 лари и микроавтобус.



В результате комплексно проведённых оперативных мероприятий и следственных действий правоохранители задержали одно лицо в качестве обвиняемого на основании постановления судьи, а 3 лицам были предъявлены обвинения, в том числе одному из них, который разыскивается за тяжкие преступления, совершённые в прошлом.



В ходе обыска полиция в качестве вещественных доказательств изъяла микроавтобус, незаконно полученный путём вымогательства, и наркотическое средство «метадон», а также два автомобиля, находившиеся во владении членов семьи скрывающегося криминального авторитета, приобретённые на деньги, полученные преступным путём.



Расследование ведётся по статьям 181 и 260 Уголовного кодекса, предусматривающим лишение свободы на срок до 7 лет», - говорится в информации.





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