Кобахидзе встретился с главой ОБСЕ в рамках ГА ООН

23.09.2026 11:44





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с вице-президентом Швейцарской Конфедерации, министром иностранных дел, действующим председателем ОБСЕ Иньяцио Кассисом.



Как сообщает администрация правительства, стороны обсудили сотрудничество между Грузией и Швейцарской Конфедерацией, основанное на взаимном уважении и общих ценностях, как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Была подчеркнута позитивная динамика развития политических, экономических, межпарламентских связей и контактов между людьми.



«Премьер-министр поблагодарил Швейцарскую Конфедерацию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах, а также политики непризнания оккупированных территорий. Была особо отмечена важная роль Швейцарии в качестве медиатора в условиях отсутствия дипломатических отношений между Грузией и Россией.



В ходе беседы также обсуждался визит Иньяцио Кассиса в Грузию в качестве действующего председателя ОБСЕ, запланированный на октябрь. Было отмечено, что Грузия остается конструктивным и ответственным государством — участником ОБСЕ, поддерживающим диалог и уважающим принципы международного права», — говорится в пресс-релизе.



На встрече, прошедшей в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, присутствовали вице-премьер, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, глава администрации правительства Леван Жоржолиани и постоянный представитель Грузии при ООН Давид Бакрадзе.





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